Москва, 23 мая, 2024, 18:40 — ИА Регнум. Рабочая группа, занимающаяся вопросами специальной военной операции (СВО), представила Владимиру Путину новый доклад. В документе предложены социальные и имущественные меры поддержки для участников спецоперации и их семей.

ER.ru Андрей Турчак

Рабочей группой предлагается уточнить правила предоставления бесплатных земельных участков для бойцов. Об этом сообщил глава группы и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, пишет mkset.ru.

На своей странице в Telegram-канале Турчак отметил, что текущий закон позволяет получить бесплатную землю от государства только один раз и по одному основанию, что ограничивает права бойцов из многодетных семей, которым ранее уже была выделена доля на родительском участке.

Группа также предлагает освободить ветеранов спецоперации от уплаты процентов по ипотечным кредитам. В настоящее время кредитные каникулы распространяются на все виды кредитов, кроме ипотечных. Также обсуждается освобождение их от уплаты государственной пошлины за регистрацию в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя. Турчак подчеркнул, что эта мера должна распространяться и на супруг бойцов.

Для ополченцев ЛНР и ДНР, демобилизованных по ранению до 2022 года, предлагается возможность повторного прохождения военно-врачебных комиссий. Турчак указал, что многие ветераны СВО не могут получить статус инвалида и соответствующие льготы из-за формулировки «общее заболевание».

Кроме того, группа предлагает упростить процедуру получения гражданства иностранцами, которым присвоен статус ветерана боевых действий, и имеющими государственные награды РФ. Также предлагается включить в национальный проект по предпринимательству обучающие программы для ветеранов СВО.

Андрей Турчак проинформировал президента о статусе ранее предложенных мер, сообщает сайт партии ER.RU.

По его словам, парламент принял инициативы, согласно которым льготы, положенные героям России и СССР, распространяются на членов их семей. Также принят закон о дополнительных ежемесячных выплатах кавалерам ордена святого Георгия. Кроме того, одобрены поправки, позволяющие семьям погибших участников СВО с детьми до 23 лет получать одновременно две пенсии.