Вашингтон, 23 мая, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Американские учёные из исследовательских университетов в Линкольне и Урбана-Шампейн заявили, что средиземноморская диета способна замедлить старение мозга. Результаты проведённого исследования были опубликованы международным издательством Nature Publishing Group Aging.

Дарья Драй ИА Регнум

Эксперты проанализировали состояние здоровья 100 пациентов, возраст которых варьировался от 65 до 75 лет, и выяснили, что существует два типа старения: ускоренное и более медленное.

В ходе проведения МРТ, когнитивной оценки способностей и анализа крови удалось определить, чей мозг сохранился в лучшем состоянии на фоне остальных добровольцев. Затем учёные выяснили, что постоянно употребляли в пищу эти участники эксперимента. Как оказалось, они питались морепродуктами, рыбой, полезными жирами, овощами и фруктами. Об этом свидетельствует найденный в их организмах необходимый уровень жирных кислот, холина и витамина Е.

Те, чей мозг сохранился лучше, питались продуктами с компонентами средиземноморской диеты, в которой преобладает растительная пища и полезные жиры.

Средиземноморская диета — тип питания, основанный на традиционных блюдах Франции, Греции, Испании и Италии. Она используется при профилактике заболеваний сердца, сахарного диабета и некоторых видов рака. Кроме того, средиземноморская диета также известна как один из вариантов здорового питания.

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