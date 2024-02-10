Москва, 10 февраля, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Употребление вечером в пищу полезных углеводов, содержащихся в сезонных корнеплодах, будет способствовать хорошему сну и похудению, заявила 9 февраля в Telegram-канале врач-эндокринолог Екатерина Янг.

George Robinson / Global Look Press

Она подчеркнула важность полноценного сна для здоровья человека, а также для красоты, активного долголетия и хорошего утреннего настроения. При проблемах со сном, полноценного отдыха не получится, добавила она. Одной и причин бессонницы или частых пробуждениях по ночам, являются скачки уровня кортизона в организме, объяснила врач.

«Из-за него [кортизола] не только возникают проблемы с весом. Ведь он может как мешать избавиться от лишнего жира, так и препятствовать набору массы, потому что сжигает мышечный белок на своих скачках вверх», — написала Янг.

Врач добавила, что из-за кортизола может повыситься уровень глюкозы в организме, что приведет к росту выработки инсулина. Но этот гормон может работать и на противоположный эффект, если вечером употреблять правильные углеводы. Янг подчеркнула, что это не пирожные и не макароны.

По словам врача, для правильной диеты подойдут сезонные корнеплоды. Она призывает употреблять их в пищу, чтобы исключить с качки уровня кортизола в организме.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года интернет-журнал Nutrisense, ссылаясь на научные исследования, назвал 20 способов похудеть без физических направлений. Для этого рекомендуется начинать питание с белковой пищи, следить за размерами порций, пить достаточно воды и есть больше некрахмалистых овощей, меньше употреблять кофеина и сахара. Важным пунктом является отказ от сладких газировок.