Москва, 23 мая, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Рабочая группа по СВО представила новый пакет имущественных и социальных гарантий для участников спецоперации и их семей. Предложения отражены в докладе, направленном президенту РФ.

ER.ru Андрей Турчак

По словам секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, в новом пакете, в частности, предлагается определить нормы выделения участков земли бойцам и их семьям. Он пояснил, что на сегодняшний день законодательно предусмотрено получение от государства земли на безвозмездной основе только один раз. Но данное обстоятельство ограничивает права отдельных категорий граждан, например воспитанников из многодетных семей, которые стали участниками СВО и которым уже выделили долю на родительском участке, пишет mkset.ru.

Еще одна инициатива касается освобождения участников спецоперации от уплаты процентов по ипотечным кредитам. На данный момент уплата процентной ставки для участников СВО заморожена по всем видов кредитов, кроме ипотеки.

Также в пакете мер поддержки предлагается освободить ветеранов спецоперации от уплаты госпошлины за регистрацию ИП или юрлица. Причем, отмечает Андрей Турчак, эта льгота должна распространяться и на жён бойцов.

Инициативная группа также предложила предоставить возможность пройти повторно ВВК ополченцам Донбасса, демобилизованным по ранению до 2022 года. Как объяснил Андрей Турчак, многие из ополченцев считаются покинувшими службу из-за «общего заболевания. Данная формулировка не позволяет им получить статус инвалида боевых действий и соответствующие этому статусу льготы и выплаты.

Предлагается предусмотреть упрощенную процедуру получения российского гражданства иностранцами, которые имеют госнаграды РФ и статус ветерана боевых действий. Кроме того, инициировано предложение о включении в нацпроект по предпринимательству обучающих программ для ветеранов СВО.

Как сообщает сайт er.ru, в докладе президенту был указан статус ранее предложенных инициатив рабочей группы. На данный момент Госдума приняла законы о льготах героям СССР и героям РФ, а также членам их семей, и закон о дополнительных денежных выплатах кавалерам ордена святого Георгия. Кроме того, государство утвердило поправки, позволяющие получать одновременно две пенсии семьям погибших участников спецоперации с детьми до 23 лет.