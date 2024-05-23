Москва, 23 мая, 2024, 11:20 — ИА Регнум. По итогам первого квартала 2024 года доля абонентов, пополняющих счёт не чаще раза в месяц, выросла до 77%. Сокращается и время, которое тратят пользователи на пополнение счета: платежи наличными достигли рекордного минимума за всю историю существования мобильной связи в стране, следует из данных исследования компании МегаФон. Аналитики исследовали современные привычки россиян в вопросах оплаты счета за мобильную связь, опираясь на обезличенные данные клиентов за период 2019–2024 годов.

freepik.com Россиянам становится легче прогнозировать свои затраты на мобильную связь

Абоненты чаще всего оплачивают сотовую связь через сайт оператора, банка или различные мобильные приложения. На долю платежей, предусматривающих посещение банкомата или терминала оплаты, приходится всего около 6% от общего их объема.

В 2019 года доля офлайн-платежей достигала 16%, практически не меняясь из года в год. Однако затем этот показатель значительно снизился, что связано с введением антипандемийных ограничений, когда многие потребители стали больше использовать цифровые и дистанционные способы приобретения товаров и услуг. После снятия ограничений наибольшая часть таких абонентов осталась в онлайне. Сейчас доля офлайн-платежей не превышает 6%.

«Мы постоянно анализируем, как меняются привычки абонентов в вопросах удобства пополнения счета. Это даёт нам возможность совершенствовать как системы оплаты, так и пользовательский интерфейс цифровых витрин», — поясняет коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских. Он подчеркнул, что сейчас в компании видят тенденцию, что клиенты хотят тратить меньше времени на транзакционные действия — будь то поход к терминалу оплаты или дополнительное пополнение счета в конкретном месяце.

freepik.com Россиянам становится легче прогнозировать свои затраты на мобильную связь

Кроме того, выросла доля клиентов, выбирающих ежемесячный график пополнения счетов. Три года назад число абонентов, плативших за сотовую связь раз в месяц, составляло чуть менее 40%, однако сейчас этот показатель превысил 46%. Число тех, кто предпочитает пополняет счет сразу на несколько месяцев вперед, заходя в приложения оператора или банка менее одного раза в месяц, практически не меняется. К этой категории относится приблизительно 31% всех абонентов.

По словам Дмитрия Рудских, потребители стремятся к рациональным тратам и хотят контролировать свои расходы. «Понимая это, мы совершенствуем алгоритмы наших цифровых витрин, помогая клиентам спрогнозировать необходимый платеж и его предпочтительное время, опираясь на потребление каждого абонента», — поясняет он. По его данным, доля оплат через «Систему быстрых платежей» как одного из самых удобных и автоматизированных способов цифрового пополнения счета телефона ежегодно растет на 10–15%.

Между тем доля абонентов, кто платит чаще одного раза в месяц, постепенно сокращается. В мае 2021 года доля тех, кто осуществляет платеж два раза в месяц, составляла 16% от всех абонентов. Сейчас этот показатель снизился на 2%. Аналогичная тенденция наблюдается с категорией абонентов, которые оплачивают связь три раза в месяц. Ее доля в общем объеме пользователей снизилась с 5,7% до 4,4%. Доля абонентов, платящих четыре раза в месяц и более, также уменьшается (с 6,4% до 3,7%). Таким образом, россияне стали лучше прогнозировать размер своих трат на услуги связи и рациональнее подходить к этому вопросу, оптимизируя варианты и способы оплаты.

Оплате услуг сотовой связи свойственна небольшая сезонность. С июня средний уровень платежей за связь увеличивается — пользователи активнее пополняют счет перед зарубежными отпусками. Так, в июле и августе 2023 года абоненты потратили 8,6% и 8,7% от своих суммарных расходов на оплату связи в течение года. Уже в сентябре прошлого года этот показатель составил 8,3%.

Годовой пик в платежах приходится на декабрь. В позапрошлом году на этот месяц пришлось 8,8% всех годовых затрат абонентов на связь, а в 2023-м — почти 9%. Такая тенденция объяснима тем, что абоненты готовятся поздравлять родных и близких с новогодними праздниками, при этом часть пользователей уезжает в отпуск.