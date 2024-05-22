Москва, 22 мая, 2024, 15:40 — ИА Регнум. «Роснефть» реализует масштабные проекты по изучению и сохранению биологического разнообразия в российских регионах. Об этом сегодня, 22 мая, в Международный день биологического разнообразия, рассказали в пресс-службе компании.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Марал

«Роснефть» инвестирует значительные средства в природоохранную деятельность и реализует масштабные экологические программы. Так, в рамках комплексных научных исследований Арктики компания организовала и провела уже свыше пятидесяти экспедиций, в том числе целевых экологических. В 2024–2027 годах исследования пройдут на севере Красноярского края, где биологи проведут авиаучет белых медведей Карского моря, мониторинг дикого северного оленя и популяции рыб, обитающих в устье реки Енисей, а также проверят места гнездования редких видов птиц.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Белые медведи

При поддержке «Востсибнефтеагаза» в 2023 году проведена оценка численности популяции волка на территории Эвенкии и разработаны рекомендации по регулированию численности животных для минимизации ущерба, наносимого домашним хозяйствам. В рамках другого грантового проекта «Востсибнефтеагаза» исследователи выявили места обитания, а также провели учет численности марала (благородного оленя).

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Волк

«РН-Ванкор» провел конкурс грантов в поддержку научных исследований, имеющих прикладное значение для Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края и его коренного населения. По результатам конкурса предприятие поддержало два проекта — оценку состояния водных биологических ресурсов Енисейского залива Карского моря и анализ численности и распространения птиц Западного Таймыра.

В рамках грантовой программы Комсомольского НПЗ орнитологи заповедника «Заповедное Приамурье» в 2024 году реализуют новый этап проекта по изучению и сохранению популяции краснокнижного белоплечего орлана.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Моржи

Самарская группа предприятий «Роснефти» реализует грантовый проект по изучению мест гнездования орлана-белохвоста.