Москва, 22 мая, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Садоводов и огородников собираются заставить использовать земельные участки под угрозой штрафов. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на соответствующий законопроект, разработанный Росреестром.

Владимир Смирнов/ТАСС

В публикации говорится, что проект закона направлен на повышение эффективности использования земельных участков. Как отмечается в статье, в действующем законодательстве не описаны признаки неиспользования земельных участков, поэтому у председателей СНТ и соседей нет правового механизма, которые позволит принуждать недобросовестных собственников к освоению земли.

Отмечается, что изменения предлагается внести в Земельный кодекс и закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд.

За неиспользование земли, предназначенной для жилищного строительства, садоводства, огородничества, ч. 3 ст. 8.8. КоАП предполагает административный штраф для физлиц в размере от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 20 000 руб., для должностных лиц — от 1,5 до 2% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 50 000 руб., для юрлиц — от 3 до 5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 400 000 руб.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля в России установили штрафы до 600 тыс. рублей за неправильное обращение с побочными продуктами животноводства, если это повлекло за собой возникновение эпидемии.

Так, за нарушение требований должностные лица заплатят штраф размером от 30 до 40 тыс. рублей, индивидуальные предприниматели — от 50 до 60 тыс. рублей, юрлица — от 250 до 350 тыс. рублей.

При этом за повторное нарушение закона штраф увеличится и достигнет для должностных лиц от 40 до 50 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 60 до 70 тыс. рублей, для юридических лиц — от 350 до 450 тыс. рублей.

Кроме того, с 1 марта всех владельцев сельскохозяйственного скота обязали маркировать животных. Так, животным присваивается уникальный номер, который заносится в единую базу данных.

Помимо коров, свиней, коз и овец, в список по обязательной маркировке вошли куры, верблюды, олени и пчёлы. При этом отмечалось, что обычные домашние питомцы обязательной маркировке не подлежат.

Такие действия нужны для того, чтобы предотвратить распространение болезней и оперативно выявлять их источники. Учёт животных Россельхознадзор будет вести бесплатно, при этом маркировать их гражданам придётся уже за свой счёт.