Калининград, 22 мая, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Россия не планирует пересматривать ширину территориальных вод, экономической зоны, шельфа и линию государственной границы на Балтийском море, сообщил 22 мая «Интерфакс» со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Ладислав Карпов/ТАСС

Аналогичную информацию со ссылкой на источники опубликовали и другие информационные агентства.

«Никаких намерений по пересмотру на Балтике ширины территориальных вод, экономической зоны, континентального шельфа у материкового побережья и линии государственной границы Российской Федерации не было и нет», — сказал собеседник «Интерфакса».

Как сообщалось ранее, 21 мая на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был размещён проект постановления правительства, предполагающий уточнение линии государственной границы в Балтийском море в районе Калининградской области. МИД Финляндии заявил, что «прорабатывает детали» в отношении этой информации.

Отмечалось, что в случае утверждения проекта будет установлена отсутствовавшая ранее система прямых исходных линий на южной части островов России на востоке Финского залива, а также в районе городов Балтийск и Зеленоградск, позволяющая использовать эту акваторию как внутренние морские воды России.

В сообщениях указывалось, что в связи с изменением положения внешней границы моря произойдёт и изменение государственной границы. Действующие координаты ранее были определены по морским навигационным картам мелкого масштаба, составленным по материалам работ середины XX века.

Кроме того, сообщалось, что в случае принятия проекта морские навигационные карты будут переизданы с учетом корректировки для обеспечения безопасности на море.