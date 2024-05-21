Калининград, 21 мая, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Министерство обороны России предложило уточнить линию государственной границы в Балтийском море в районе Калининградской области, следует из проекта постановления правительства, размещённого на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Игорь Зарембо /РИА Новости

Текст самого проекта не опубликован.

«Об утверждении перечня географических координат точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря Российской Федерации, прилежащей зоны Российской Федерации у материкового побережья и островов Российской Федерации в Балтийском море», — сказано в наименовании проекта.

Также из опубликованных материалов следует, что Минобороны предлагает признать недействующим на территории РФ раздела «Балтийское море» перечня географических координат точек, определяющих положение исходных линий для отсчёта ширины территориальных вод, экономической зоны и континентального шельфа СССР у материкового побережья и островов Северного Ледовитого океана, Балтийского и Черного морей, который был утверждён постановлением Совета министров СССР в 1985 году.

В случае утверждения проекта будет установлена отсутствовавшая ранее система прямых исходных линий на южной части островов России на востоке Финского залива, а также в районе городов Балтийск и Зеленоградск, позволяющая использовать эту акваторию как внутренние морские воды России, сказано в проекте.

В связи с изменением положения внешней границы моря произойдёт и изменение государственной границы, отмечается в документе. Координаты ранее были определены по морским навигационным картам мелкого масштаба, составленным по материалам работ середины XX века, они не соответствуют современной обстановке, отметило Минобороны. В случае принятия проекта морские навигационные карты предполагается переиздать с учетом корректировки для обеспечения безопасности на море.

Как передавало ИА Регнум, бывший главком НАТО в Европе Джеймс Ставридис ранее заявил, что НАТО попытается через Балтийское море оказать давление на Калининград — «географический клин» между странами Прибалтики и остальными членами военного блока. Он отметил, что Балтийский флот России базируется в основном в порту Балтийск, а в Калининграде размещены значительные военно-воздушные и ракетные силы, там же может находиться тактическое ядерное оружие.

Об угрозе «нейтрализовать» Калининград силами НАТО в феврале заявил бывший министр иностранных дел Литвы, посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс. Он выступил с утверждением, что после присоединения Швеции к НАТО Балтийское море якобы стало для военного блока «внутренним».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя угрозы в отношении Калининградской области, заявил, что риторика, связанная с продвижением военной инфраструктуры НАТО к российским границам, всегда вызывает обеспокоенность. Калининград — это часть России, и так будет всегда, подчеркнул он.

НАТО рассматривает Калининград как одну из потенциальных точек для начала конфликта, этот регион России для военного блока — «как бельмо на глазу», отмечал в беседе с ИА Регнум военный эксперт Дмитрий Дрозденко.