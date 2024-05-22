Хельсинки, 22 мая, 2024, 10:25 — ИА Регнум. МИД Финляндии прорабатывает детали в отношении предложения российского Минобороны уточнить линию госграницы в Балтийском море. Об этом сообщила глава финского внешнеполитического ведомства Элина Валтонен.

Виталий Невар/ТАСС

«По сообщениям средств массовой информации, Россия может пересмотреть определение морских зон в Финском заливе. МИД (Финляндии. — Прим. ред.) прорабатывает детали», — написала Валтонен в соцсети X (бывшая Twitter).

Она отметила, что Хельсинки рассчитывает на то, что Россия как участник Конвенции Организации Объединённых Наций (ООН) по морскому праву будет действовать в соответствии с ней.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Минобороны РФ предложило уточнить линию государственной границы в Балтийском море в районе Калининградской области, следует из проекта постановления правительства, размещённого на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Текст самого проекта не опубликован.

Также из опубликованных материалов следует, что Минобороны предлагает признать недействующим на территории РФ раздел «Балтийское море» перечня географических координат точек, определяющих положение исходных линий для отсчёта ширины территориальных вод, экономической зоны и континентального шельфа СССР у материкового побережья и островов Северного Ледовитого океана, Балтийского и Чёрного морей, который был утверждён постановлением Совета министров СССР в 1985 году. В случае принятия проекта морские навигационные карты предполагается переиздать с учетом корректировки для обеспечения безопасности на море.

Об угрозе «нейтрализовать» Калининград силами НАТО в феврале заявил бывший министр иностранных дел Литвы, посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс. Он выступил с утверждением, что после присоединения Швеции к НАТО Балтийское море якобы стало для военного блока «внутренним».

Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков подчеркнул, что Балтийское море, вопреки заявлениям политиков из стран НАТО, никогда не станет внутренним морем этого военного блока.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя угрозы в отношении Калининградской области, заявил, что риторика, связанная с продвижением военной инфраструктуры НАТО к российским границам, всегда вызывает обеспокоенность. Калининград — это часть России, и так будет всегда, подчеркнул он.

НАТО рассматривает Калининград как одну из потенциальных точек для начала конфликта, этот регион России для военного блока — «как бельмо на глазу», отмечал в беседе с ИА Регнум военный эксперт Дмитрий Дрозденко.