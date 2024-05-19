Джидда, Саудовская Аравия, 19 мая, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Король Саудовской Аравии 89-летний Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд пройдёт медицинское обследование в королевской клинике в Джидде из-за поднявшейся температуры, сообщило 19 мая Saudi Press Agency (SPA).

Global Look Press Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд

«Было решено, что хранитель двух святынь король Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд пройдёт медицинское обследование», — сообщило агентство со ссылкой на заявление королевского двора.

Причиной для беспокойства стала высокая температура и боль в суставах. Лечащая короля медицинская бригада решила взять анализы для диагностики состояния здоровья саудовского монарха.

Как сообщало ИА Регнум, летом 2020 года король Саудовской Аравии перенёс операцию по удалению желчного пузыря. Она прошла успешно. В больницу король поступил с воспалением желчного пузыря и для прохождения медицинского обследования.