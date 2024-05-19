Тегеран, 19 мая, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Вертолёт со спасателями не смог приземлиться у места аварии борта, на котором находился президент Ирана Ибрагим Раиси. Об этом 19 мая сообщило агентство IRNA.

Кадр из видео

Спасателям помешал туман.

«Был отправлен также один аварийный вертолёт, который не смог приземлиться из-за сильного тумана. Он был вынужден вернуться обратно», ― сообщил агентству представитель экстренных служб.

«Был отправлен также один аварийный вертолёт, который не смог приземлиться из-за сильного тумана. Он был вынужден вернуться обратно», ― сообщил агентству представитель экстренных служб.

Ранее спасательные отряды добрались до района, где совершил жёсткую посадку вертолёт иранского лидера. Сюда направили 20 спасательных групп и беспилотники.

Спасательные бригады прибыли на место примерно через час после того, как им сообщили о происшествии. Из-за сложной местности и плохих погодных условий проведение поисково-спасательные операции затрудняется.

Также в этот район из Тебриза направили восемь машин скорой помощи.

Как сообщало ИА Регнум, вертолёт с президентом Ирана Ибрагимом Раиси 19 мая совершил жёсткую посадку. Инцидент произошёл недалеко от границы с Азербайджаном ― у города Верзеган в иранской провинции Восточный Азербайджан.

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На борту попавшего в аварию вертолёта также находился министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. Всего в составе авиагруппы было три воздушных судна, два вертолёта добрались до пункта назначения штатно.

Министр внутренних дел Ахмад Вахиди подтвердил, что один из вертолётов президентского кортежа совершил жесткую посадку.

Причину аварийной посадки борта с иранским лидером пока не установили. Возможно, к инциденту привели плохие погодные условия.

Агентство Mehr сообщило, что иранский лидер в порядке, он едет на автомобиле в составе кортежа в Тебриз.

Ибрагим Раиси с делегацией незадолго до крушения встречался с президентом Ильхамом Алиевым на границе двух стран. Там проходила торжественная церемония открытия новых гидроузлов «Худаферин» и «Гыз-Галасы» на реке Аракс.