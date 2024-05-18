Каспийск, Дагестан, 18 мая, 2024, 20:05 — ИА Регнум. Жительница Каспийска регулярно избивала девятилетнюю дочь, в том числе металлической обувной ложкой, сообщила 18 мая прокуратура Дагестана.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Возбуждено уголовное дело по пп. «в» и «з» ч. 2 ст. 112 (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести), п. «г» ч. 2 ст. 117 (истязание) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)», — заявили в прокуратуре.

По версии следствия, в апреле–мае 2024 года, женщина, желая наказать девятилетнюю дочь за малозначительные провинности, систематически истязала ребёнка, наносила побои, используя металлическую обувную ложку, причиняя малолетней физические и психические страдания.

Прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела.

Как сообщало ИА Регнум, в мае мужчина ударил по голове девятилетнюю школьницу в подмосковных Люберцах. Мужчина проходил мимо группы школьников и в какой-то момент с размаху ударил рукой по голове девочке. Школьница от удара упала на газон.

В столичном районе Куркино мать на неделю уехала, оставив ребёнка одного в квартире, который не мог сам себя обслуживать. Ребёнка госпитализировали. Столичный СК возбудил уголовное дело по двум статьям — 125 УК РФ (оставление в опасности) и 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).