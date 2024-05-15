Москва, 15 мая, 2024, 13:53 — ИА Регнум. В столичном районе Куркино мать уехала на несколько дней, оставив в квартире ребёнка, который не мог сам себя обслуживать. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

lena Mayorova/Globallook Press

Инцидент произошел в квартире жилого дома на улице Соловьиной Рощи. По словам матери, 12-летний сын находился один несколько дней.

«Мальчик был госпитализирован. Жизнеустройство малолетнего мальчика, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в Тушинской межрайонной прокуратуре», — отметили в пресс-службе ведомства.

Столичный СК возбудил уголовное дело по двум статьям — 125 УК РФ (оставление в опасности) и 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). По данным следствия, мать уехала из квартиры 9 мая. В больницу ребенок попал с истощением. Следователи приступили к допросу родственников и соседей.

Как сообщило ИА Регнум, 6 марта на свалке в Петропавловске-Камчатском обнаружили мёртвого ребёнка. Новорождённого мальчика без признаков жизни нашли среди бытового мусора. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 106 УК РФ об убийстве матерью новорождённого ребёнка. Следователи осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и назначили комплекс необходимых судмедэкспертиз.

В Тверской области 1 марта на лестничной площадке нашли новорождённую девочку. Медики доставили ребёнка в больницу. Следствию удалось установить, что 31-летняя жительница посёлка Оленино родила дочь у себя дома. После этого она попросила биологического отца увезти ребёнка. Тот оставил его в подъезде.