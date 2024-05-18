Москва, 18 мая, 2024, 15:55 — ИА Регнум. ПАО «НОВАТЭК» собрал книгу заявок на выпуск 5-летних облигаций с фиксированным купоном серии 001Р-02 в объеме, эквивалентном 750 млн долларов США, с расчетами в рублях РФ. Об этом сообщает пресс-служба организатора и агента по размещению — Газпромбанка.

Газпромбанк Газпромбанк

Ставка ежеквартального купона установлена на уровне 6,25% годовых.

Выпуск был встречен повышенным интересом со стороны инвесторов. В ходе сбора книги заявок ориентир ставки купона был дважды снижен суммарно на 25 б. п., а итоговый объем размещения в рублях РФ увеличен с эквивалента 200 млн до эквивалента 750 млн долларов США.

В последний раз «НОВАТЭК» привлек финансирование в иностранной валюте на долговых рынках в формате еврооблигаций в декабре 2012 года в объеме 1 млрд долларов США.

Сделка стала крупнейшим на российском рынке рыночным размещением облигаций корпоративного эмитента с привязкой к иностранной валюте на срок 5 лет.

Размещение запланировано на 22 мая 2024 года на Московской бирже.