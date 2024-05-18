Штат Невада, США, 18 мая, 2024, 04:16 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки провели субкритический эксперимент в подземной лаборатории на ядерном полигоне в Лос-Аламосе (штат Невада). Об этом сообщило Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) Министерства энергетики США.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

«NNSA успешно провело испытания в Главной подземной лаборатории субкритических экспериментов (PULSE) на объекте национальной безопасности в Неваде. Этот эксперимент стал первым в серии Nimble», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте NNSA.

Уточняется, что испытания прошли вечером 14 мая. Эксперимент стал первым в серии испытаний, которая проводится в совместно с Ливерморской национальной лабораторией и Лос-Аламосской национальной лабораторией. Полученные данные будут использованы в том числе для улучшения симуляционной модели.

В ведомстве отметили, что подобные субкритические эксперименты, подразумевающие детонирование взрывчатки вокруг радиоактивного материала без достижения критической массы и начала цепной реакции, проводятся с целью сбора информации о состоянии, эффективности и заявленных технических характеристик американских ядерных боеголовок без необходимости проведения подземных ядерных испытаний.

Как передавало ИА Регнум, ранее помощник государственного секретаря по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт в интервью Arms Control Association заявила, что Соединённые Штаты не заинтересованы в возобновлении ядерных испытаний и не считают их необходимыми. По её словам, Вашингтон также не планирует вносить на ратификацию в верхнюю палату конгресса Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).