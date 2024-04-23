Вашингтон, 23 апреля, 2024, 20:51 — ИА Регнум. США не заинтересованы в ядерных испытаниях и считают, что в них нет необходимости, заявила 23 апреля помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт в интервью Arms Control Association.

Иван Шилов ИА Регнум

«У США нет заинтересованности, желания, готовности или поддержки проведения испытаний», — сказала она.

При этом Стюарт подтвердила, что американская администрация не собирается даже пытаться вносить на ратификацию в Сенат Конгресса Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Как передавало ИА Регнум, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Россия остаётся привержена мораторию на ядерные испытания, а сохранение этой линии зависит от действий Соединённых Штатов.

В ноябре 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому Россия отзывает ратификацию ДВЗЯИ. 22 апреля министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в сфере международной безопасности наблюдается беспрецедентно глубокая деградация, а мир балансирует на грани прямого военного столкновения ядерных держав. Россия готова вернуться к вопросу о ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний после того, как это сделают Соединённые Штаты, добавил Лавров.