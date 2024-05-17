Улан-Батор, 17 мая, 2024, 23:02 — ИА Регнум. Третья международная поисковая экспедиция «Халхин-Гол. Тем больше наша слава», организованная фондом сохранения культурно-исторического наследия «Связь времён и поколений» и 1-м механизированным поисковым отрядом «Авангард», стартовала в Монголии. Экспедиционная группа представлена поисковиками и научными сотрудниками из России, Белоруссии, Казахстана и Монголии, сообщила пресс-служба.

Поисковое движение России

Активная фаза боёв Красной армии и монгольских войск против японских вооружённых сил на Халхин-Голе началась 85 лет назад — в мае 1939 года. Локальный конфликт завершился 15 сентября 1939 года, когда Япония, признав своё поражение, согласилась на перемирие с СССР.

«Эта победа стала одной из главных причин отказа Японии от нападения на СССР после 22 июня 1941 года. Прошло 85 лет, но не все факты изучены, не все имена восстановлены. И эта работа для нас, поисковиков, крайне важна», — указала ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева.

В российскую поисковую группу вошли студенты из Финансового университета, Российского университета дружбы народов (РУДН), Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), а также из Забайкальского и Монгольского государственных университетов. В задачи экспедиции, помимо поиска погибших, входят описание неучтённых захоронений советских солдат и восстановление установленных в районе советских памятников и монументов.

В первый день поисковикам удалось обнаружить останки двух солдат, а также элементы обмундирования, личные вещи и фрагменты оружия Красной Армии.

Отмечается, что во время предыдущих поисковых экспедиций, прошедших в 2019 и 2023 годах, была проведена объёмная работа по уточнению реальной картины боевых действий на Халхин-Голе. Тогда поисковые группы обнаружили останки 14 бойцов Красной армии, двух монгольских военнослужащих, несколько неучтённых захоронений и обломки советского скоростного бомбардировщика СБ-2.

Как передавало ИА Регнум, 24 июня прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о переименовании дня воинской славы 3 сентября из Дня окончания Второй мировой войны в День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Закон был принят Государственной думой и одобрен Советом Федерации.