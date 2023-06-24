Москва, 24 июня, 2023, 18:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о переименовании дня воинской славы 3 сентября, он будет называться не «День окончания Второй мировой войны», а «День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны», сообщили 24 июня в пресс-службе Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM День победы над Японией

«Федеральным законом предусматривается изменение наименования дня воинской славы России «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» на «3 сентября — День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год)», — процитировали в пресс-службе президента справку Государственно-правового управления.

Закон был принят Госдумой 20 июня и одобрен Советом Федерации 21 июня. Изменения вносятся в закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

В день подписания Акта о безоговорочной капитуляции Японии 2 сентября 1945 года президиум Верховного Совета СССР принял указ об объявлении дня 3 сентября праздником Победы над Японией. Впоследствии название было изменено.

Авторы законопроекта в пояснительной записке ранее отметили, что помимо исторической справедливости переименование имеет и политическую актуальность, поскольку с началом СВО Япония присоединилась к Западу, развязав беспрецедентную недружественную кампанию против России.