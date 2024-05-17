Ставрополь, 17 мая, 2024, 16:22 — ИА Регнум. Нарушение безопасности при огневых работах могло привести к пожару на площади у аэропорта Минеральных Вод, сообщили в оперативных службах. Об этом 17 мая сообщил телеканал НТВ.

Соцсети

«По данным оперативных служб, предварительной причиной пожара стало нарушение безопасности при огневых работах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о пострадавших не поступала.

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Как ранее передавало ИА Регнум, пожар вспыхнул в аэропорту Минеральных Вод. Загорелось строящееся временное сооружение на привокзальной площади воздушной гавани. На работу аэропорта это не повлияло, он работал в штатном режиме.

В МЧС сообщили, что площадь пожара составила 150 кв. метров. На месте работали 55 специалистов и десять единиц техники.