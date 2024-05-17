Харбин, Китай, 17 мая, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Россия и Китай успешно продвигаются в создании вертолёта на базе отечественной тяжёлой винтокрылой машины. Об этом 17 мая заявил президент Владимир Путин во время общения со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

РИА Новости/Александр Кряжев

«Наши китайские друзья в своё время обратились с предложением совместно поработать по созданию тяжёлого вертолёта. И по этому направлению мы двигаемся достаточно успешно», — сказал он.

Российский лидер выразил уверенность, что вместе две страны создадут хорошую машину на базе российского тяжёлого вертолёта.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2021 года генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский заявил, что Россия и Китай совместно разработают новый тяжёлый вертолёт. Он отметил, что в 2008 году начали обсуждать проекта, в 2016 году подписали межправсоглашение, а 25 июня 2021 года стороны подписали контракт. По его словам, российская сторона будет разрабатывать только часть агрегатов — трансмиссию, рулевой винт, противообледенительную систему.