Лима, 17 мая, 2024, 08:21 — ИА Регнум. Процедуру импичмента президента Перу Дины Болуарте предложила начать группа депутатов парламента страны. Об этом 16 мая сообщила пресс-служба парламента.

ТАСС/AP Photo/Martin Mejia Президент Перу Дина Болуарте

Уточняется, что ключевой причиной для рассмотрения отстранения Болуарте от должности главы Перу названа постоянная моральная недееспособность. Предложение поддержали 28 из 130 депутатов однопалатного парламента. Теперь парламент путём голосования должен решить, будет ли инициатива принята к рассмотрению.

В предложении перечислены несколько скандалов, в которые вовлечена Болуарте. Упоминаются и подозрения в незаконном обогащении и препятствовании антикоррупционному расследованию.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в апреле президенту Перу Дине Болуарте пришлось в специальном видеообращении объяснять появление у неё дорогих наручных часов марки Rolex, которые стали поводом для антикоррупционного расследования. Накануне обращения ей пришлось около пяти часов давать показания в прокуратуре по поводу происхождения часов и украшений в связи с подозрениями в незаконном обогащении.

Прокуратура Перу 11 мая начала предварительное расследование в отношении Болуарте и подавшего в отставку главы МВД Уолтера Ортиса в связи с роспуском подразделения полиции, работавшего с антикоррупционными делами.