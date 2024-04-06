Лима, 6 апреля, 2024, 07:47 — ИА Регнум. Появление дорогих наручных часов марки Rolex, которые стали поводом для антикоррупционного расследования, объяснила президент Перу Дина Болуарте 5 апреля в видеообращении на своей странице в соцсети Х.

(сс) Ministerio de Defensa del Perú Дина Болуарте

Политик обратилась к согражданам после того, как ей пришлось около пяти часов давать показания в прокуратуре по поводу происхождения часов и украшений в связи с подозрениями в незаконном обогащении. Как утверждает президент Перу, часы ей одолжил губернатор провинции Аякучо Вильфредо Оскорима. Болуарте пояснила, что часы ей понадобились, чтобы «достойно представлять свою страну».

«Вы рассчитываете узнать правду о часах и ювелирных изделиях после стольких предвзятых новостей о них. <…> Правда лишь одна. Касательно часов я должна признать, что было ошибкой взять эти часы взаймы у моего друга Вильфредо Оскоримы», — пояснила президент Перу.

По словам Болуарте, часы она уже вернула владельцу, а поскольку они ей не принадлежали, то декларировать их она не была обязана.

Кроме того, Болуарте объяснилась и по поводу браслета марки Cartier стоимостью $55 тысяч. В видеообращении глава Перу продемонстрировала браслет и подтвердила, что украшение принадлежит ей, но является бижутерией.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Перу вотум доверия правительству премьер-министра Густаво Адриансена, назначенного президентом Болуарте, в отношении которой ведётся расследование, выразил Конгресс (однопалатный парламент) страны. Как пояснили парламентарии, президент Перу не в состоянии управлять страной из-за её «моральной недееспособности», а также в связи с подозрениями в незаконном обогащении.

В ходе обыска в резиденции Болуарте на прошлой неделе обнаружены часы Rolex стоимостью около $13 тыс. Устанавливаются источники доходов, на которые перуанский лидер могла приобрести предметы роскоши.