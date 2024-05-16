Шри-Джаяварденепура-Котте, 17 мая, 2024, 00:44 — ИА Регнум. Шри-Ланка направит в Россию специальную делегацию, которая займётся оценкой положения ланкийских граждан, участвующих в украинском конфликте. Об этом заявил глава МИД указанной азиатской страны Тарака Баласурия, сообщил 16 мая портал Newsfirst со ссылкой на пресс-службу президента республики.

Флаг Шри-Ланки

Ранее появилась информация о том, что в зоне специальной военной операции (СВО) РФ погибли 16 граждан Шри-Ланки.

По словам Баласурии, власти республики выяснили, что некоторое количество её жителей въехали в Россию по туристическим визам. Глава МИД уточнил, что значительная часть этих людей являются отставными военными из Шри-Ланки.

Он подчеркнул, что основной задачей миссии станет определение точного числа прибывших в РФ граждан республики. Кроме того, Баласурия уточнил, что делегацию сформировали по поручению президента Шри-Ланки Ранила Викремесингхе.

В её состав включили секретаря Минобороны республики, в также бывшего посла в РФ и чиновников внешнеполитического ведомства. Министр рассказал, что после оценки точного количества прибывших в Россию делегация проведёт переговоры, чтобы облегчить возвращение в Шри-Ланку своих граждан.

Баласурия добавил, что, по неофициальным сведениям, в РФ находятся около 600–800 ланкийских граждан.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2024 года появилась информация о том, что гражданин Индии Мохаммед Асфан погиб в зоне спецоперации. Посольство Индии в России подтвердило факт смерти, но подробности гибели не уточнялись. Брат погибшего утверждает, что Асфан приехал в Россию для работы по приглашению YouTube-блогера.