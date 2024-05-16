Красноярск, 16 мая, 2024, 06:46 — ИА Регнум. Несколько игроков футбольного клуба «Енисей» избили семью отдыхающих на базе отдыха «Зеленка» под Красноярском, сообщил 16 мая телеканал РЕН ТВ.

(сс) ToNic-Pics Кулак

Происшествие произошло поздно вечером 13 мая. Журналисты опубликовали ролик с моментом инцидента, который попал на камеры видеонаблюдения. Случившееся также сняли на видео пострадавшие.

На кадрах можно увидеть, что в конфликте активно принимают участие не только футболисты, но и их спутницы. Одна из пострадавших в потасовке рассказала, что спортсмены вели себя вызывающе, и в связи с жалобами на них администрация базы вызвала сотрудников Росгвардии.

По словам женщины, после этого футболисты отправились выяснять отношения с теми, кто на них пожаловался. Она отметила, что спортсмены не только применили физическую силу, но и угрожали этой семье.

Женщина также уточнила, что один из пострадавших получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Кроме того, она заявила, что футболисты попытались замять скандал, предлагая деньги семье и директору базы отдыха.

Собеседница журналистов утверждает, что спортсмены попросили руководителя объекта, чтобы записи с видеокамер пропали. При этом директор базы отказался от денег и связался с пострадавшими.

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Как сообщало ИА Регнум, в конце апреля в ресторане «Хозяин тайги» в Красноярске президент Федерации бокса Красноярского края Константин Быковский подрался с сотрудниками ритуальной компании.

Быковский в разговоре с журналистами заявил, что пришёл с женой в заведение, чтобы отметить день рождения. Рядом с ними сидела шумная компания, которая нецензурно выражалась.

Мужчина несколько раз сделал им замечание, после чего завязалась драка. На следующий день выяснилось, что участники драки имеют общих знакомых, которые помогли сторонам уладить конфликт.