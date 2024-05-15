Москва, 15 мая, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о создании новых территориальных органов исполнительной власти районов Троицкого и Новомосковского административных округов столицы (ТиНАО).

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

В районах Бекасово, Вороново, Коммунарка, Краснопахорский, Троицк, Филимонковский и Щербинка создаются новые управы, а управа района Внуково переводится в ведение префектуры ТиНАО.

Напомним, в соответствии с законом города Москвы от 8 мая упразднены поселения и образовано восемь новых районов в ТиНАО. Функции и полномочия управ районов в ТиНАО будут аналогичны тем, которыми наделены управы районов на исторической территории Москвы. Как отметили в правительстве российской столицы, это обеспечит единые стандарты управления и высокое качество предоставления государственных услуг жителям Москвы независимо от их места жительства.

Ожидается, что в результате реорганизации будут созданы максимально благоприятные условия для развития Новой Москвы. В частности, ускорится развитие социальной и инженерной инфраструктуры.