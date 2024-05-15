Грозный, 15 мая, 2024, 14:39 — ИА Регнум. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов 15 мая объявил о досрочном сложении полномочий после девяти лет работы на этом посту.

Parlamentchr.ru Магомед Даудов

«Сегодня на внеочередном заседании я сложил с себя полномочия депутата и автоматически председателя парламента», — сказал он журналистам.

Даудов добавил, что предварительно посовещался с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Экс-глава парламента пока не знает, какой ему поручат пост, но самым главным для себя назвал продолжение пути первого президента Чечни Ахмата Кадырова.

Даудов был председателем парламента Чечни с июля 2015 года. Карьеру он начинал в рядах спецназа МВД в РОВД Шалинкого района. С 2006 по 2010 год был начальником штаба республиканского ОМОН, а также начальником Шалинского РОВД. Его награждали Звездой Героя России и орденом Кадырова.

В августе 2023 года глава Чечни сообщил, что президент России Владимир Путин присвоил Даудову звание генерал-майора МВД. Как отметил Кадыров, Даудов в том числе курирует работу регионального оперативного штаба по проведению СВО.