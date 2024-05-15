Москва, 15 мая, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Премьера документального фильма режиссера Клима Поплавского «Белый. Террикон-114» состоится 15 мая на телеканалах RT и RT Doc. Картина рассказывает о взятии стратегически важной высоты, Авдеевского террикона, которое позволило освободить Авдеевку.

RT.RU Кадр из фильма «Белый. Террикон-114»

Лента снята в новом для телеканала формате — это фильм-интервью, тактический разбор штурмовой операции, на планирование которой было дано всего два дня.

«В фильме — уже известные герои, которых можно было встретить в моём «фронтовом дневнике», — специальный корреспондент RT Андрей Филатов и командир 114-го отдельного штурмового батальона с позывным Белый. Лента — своего рода продолжение киновселенной об этих ребятах, их дружбе, а также часть хроники событий — от взятия Красногоровки до полного освобождения Авдеевки», — отметил автор и режиссер Поплавский.

RT.RU Клим Поплавский

Также зрители увидят эксклюзивные кадры с коптера, предоставленные Андреем Филатовым. На них зафиксированы уничтожение врага и непосредственно ход штурмовой операции.

«Шаг за шагом батальон выполнял задачи, без успешного проведения которых нельзя было бы двинуться дальше. Чтобы подойти к самому террикону, нужно было взять Красногоровку, — об этой операции фильм «Военкоры-2: Птичник и Оля-молодец». После того как мы взяли террикон, пошли на очистные сооружения коксохимического завода, об этом лента «Оркестр Белого». Взяли очистные сооружения — пошли на авдеевские дачи и освободили Авдеевку», — говорит Поплавский.

RT.RU Кадр из фильма «Белый. Террикон-114»

После премьеры на телеканалах RT и RT Doc документальная лента будет доступна для просмотра в бесплатном онлайн-кинотеатре Artel.doc. Картина предваряет будущую премьеру фильма из двух частей «Оркестр Белого» и «Оркестр Белого. Штурм».