Мариуполь, ДНР, 14 мая, 2024, 23:57 — ИА Регнум. Учредительный съезд Всероссийской ассоциации творческих деятелей «Россия. Образ будущего» состоялся в Мариуполе, сообщили 14 мая в Президентском фонде культурных инициатив.

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Он прошёл в рамках проходящего в Донбассе VI Международного мультикультурного фестиваля «Звезды над Донбассом». На съезд приехали около 300 творческих деятелей со всей России.

Они собрались, чтобы определить основные направления работы и сформулировать задачи создаваемой структуры. Кроме того, участники съезда должны выбрать руководящие органы ассоциации и представить первоочередной план работы.

Открыл мероприятие председатель Общественной палаты ДНР, учредитель Международного мультикультурного фестиваля «Звезды над Донбассом» Александр Кофман. Он выразил благодарность собравшимся за их неравнодушие, а также желание совместно трудиться для сохранения и преумножения культурного наследия России.

«Всероссийская ассоциация творческих деятелей — это своеобразный ответ на ту культуру отмены, которую организовал против России «объединённый Запад». К нему активно подключились и те представители культурного сообщества России, которые никогда не рассматривали свою Родину, как Родину, а видели в ней исключительно место для заработка. Жизнь вносит свои коррективы и настоящая культурная элита, как это было и во времена Великой Отечественной войны, и сразу после неё, вовсе не те, кто сейчас сбежал за рубеж и поливает свою Родину грязью», — сказал Кофман.

Кроме того, к участникам съезда с приветственным словом обратились глава ДНР Денис Пушилин, руководитель Госфильмофонда Денис Аксёнов, журналист Александр Гордон и директор Евразийского книжного агентства Александр Островерх.

В число учредителей ассоциации вошли писатель, член Общественной палаты РФ Сергей Лукьяненко, композитор и музыкант Евгений Кобылянский, председатель Союза литераторов России Николай Калиниченко и член правления этого союза, писатель Сергей Чекмаев. Главой организации единогласно избрали Сергея Лукьяненко.

Председателем правления предложили назначить Александра Кофмана. Руководителями профильных секций стали поэт Анна Ревякина, народный артист России, ректор Театрального института им. Б. Щукина Евгений Князев, художественный руководитель Донецкого театра оперы и балета Вадим Писарев, журналист и блогер Дмитрий Пучков.

По итогам мероприятия его участники приняли декларацию с целями и задачами, которые они поставили перед ассоциацией.

Как сообщало ИА Регнум, в конце ноября 2023 года первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко вместе с Денисом Пушилиным пообщались с работниками искусства и культуры. Участники встречи обсудили достижения, а также выслушали предложения и инициативы.

В рамках мероприятия прошла церемония награждения работников культуры Донбасса. В ходе встрече прозвучало предложение создать отечественную площадку для продвижения российского патриотического музыкального контента.