Донецк, 28 ноября, 2023, 18:10 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко вместе главой ДНР Денисом Пушилиным пообщались с работниками искусства и культуры

Кадр из видео

«Поговорили о достижениях, выслушали предложения и инициативы», — сообщил Пушили в своём Telegram-канале.

Во время встречи состоялась церемония награждения работников культуры Донбасса.

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По поручению президента в ДНР работает специальная программа по поддержке учреждений культуры.

Участники встречи поблагодарили за такую поддержку, а также выразили слова благодарности за возможность гастролировать по стране. На встрече прозвучала инициатива о создании отечественной площадки для продвижения российского патриотического музыкального контента. Кроме того, участники встречи обсудили проведение музыкального фестиваля в республике и создание ассоциации творческих деятелей «Россия — образ будущего».

Как сообщало ИА Регнум, ранее 28 ноября Кириенко совместно с главой ДНР Денисом Пушилиным обсудили чрезвычайную ситуацию с подачей света и тепла в республике. Во время визита в ДНР Кириенко также посетил автомобильный пункт пропуска «Весело-Вознесенка», который претерпел масштабную реконструкцию.

Помимо этого, Кириенко и глава ДНР посетили Приазовский государственный технический университет (ПГТУ) и Мариупольский госуниверситет. Они осмотрели оснащенность аудиторий и условия, в которых учатся студенты.