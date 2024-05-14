Москва, 14 мая, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Неизвестные с флагами карачаевского народа на капотах сорвали замок замок и вломились на территорию православного храма, чтобы отметить свадьбу. Об этом ИА Регнум рассказали очевидцы произошедшего.

Дарья Антонова ИА REGNUM

11 мая в селе Дружба Карачаево-Черкесской республики неизвестные приехали на машинах, украшенных флагами Карачаевского народа к Храму преподобномученицы великой княгини Елисаветы и инокини Варвары. В этот день храм не работал, но это не остановило толпу, желающую погулять в день свадьбы. Как рассказали очевидцы, сначала они отмечали бракосочетание в ресторане напротив, но вошли в кураж и решили вломиться на закрытую территорию православного прихода. Они срезали замок, открыли ворота и заехали во двор. На территории храма участники свадебного кортежа вели себя неподобающим образом, об этом ИА Регнум рассказала местная жительница и прихожанка храма, которая стала свидетелем бесчинств.

«Они курили, пили и матерились, бросали окурки и мусор на территории. Вели себя безобразно. Было много машин с флагами на капотах», — рассказала женщина.

Прихожане храма обратились в полицию с заявлением. Так же они обратились за помощью к депутатам.

«Удалось установить одного из участников. Это 34-летний Маджир М., мужчина уже был судим в 2014 году за похищение человека с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия и вымогательство» — сообщил источник ИА Регнум.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве из храма украли икону святого, который сжёг портрет Ленина. Неизвестная вынесла икону с его изображением преподобного Гавриила под курткой и скрылась в неизвестном направлении.