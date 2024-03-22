Москва, 22 марта, 2024, 11:38 — ИА Регнум. Из московского храма украли икону преподобного Гавриила, который сжёг портрет Ленина на первомайской демонстрации 1965 года. За веру его подвергли репрессиям советские власти. После смерти церковь причислила его к лику святых. Икону с его изображением женщина вынесла под курткой, личность воровки до сих пор не установили. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

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11 марта в полицию обратился помощник настоятеля храма преподобного Сергия Радонежского Живоночальной Троицы в Рогожской слободе, он сообщил правоохранителям о краже иконы. По данным служителей храма, похититель попал на записи видеокамер.

«Поступило заявление о краже иконы преподобного Гавриила из храма на улице Николоямской. Охранник храма установил, что днём 10 марта неизвестная гражданка положила икону себе под куртку и вынесла её из храма. Похищенная икона была передана в дар из Грузии, материальный ущерб 50 000 рублей», — рассказал собеседник агентства.

По заявлению проводится проверка, полиция устанавливает личность женщины, попавшей на видео.

Известно, что изображенный на иконе монах Гавриил Самтаврийский в миру носил имя Годердзи Васильевич Ургебадзе. Он родился 26 августа 1929 года В Грузии. Будучи ребёнком, во время войны он совершал паломничества в монастыри. В 1949 году его призвали в армию, где он продолжал втайне соблюдать посты, посещать службы в церкви и говорить о боге с другими людьми. После службы в армии его даже признали недееспособным из-за религиозности. Но Гавриил был устойчив в своей вере и даже построил во дворе своего дома часовню с несколькими куполами. Несколько раз советские власти разрушали этот храм, но каждый раз он возводил его снова.

В январе 1955 года Годердзи рукоположили в сан диакона. 1 мая 1965 года во время майской демонстрации иеромонах Гавриил поджёг огромный портрет Ленина, за что его избила разъярённая толпа. С 18 переломами его арестовали за «антисоветскую деятельность» и доставили в изолятор КГБ. На допросе он объяснил свой поступок тем, что «обожествлять земного человека — грех».

За «веру в существование небесных сил» и дерзкий поступок Гавриила поместили в психиатрическую лечебницу. Там он пробыл до октября.

В 1971 году Гавриила назначили духовником женского монастыря Преображения Господня в Самтавро. Он стал почитаемым старцем в Грузии.

Гавриил ушёл из жизни в 1995 году в возрасте 66 лет. Спустя 17 лет его причислили к лику святых. В 2014 году Священный синод Русской православной церкви постановил «включить в месяцеслов РПЦ имя преподобного Гавриила Самтаврийского с установлением празднования его памяти 2 ноября.

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