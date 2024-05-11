Киев, 11 мая, 2024, 16:10 — ИА Регнум. В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных украинского официального ресурса по оповещению.

Иван Шилов ИА Регнум

Так, тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях, а также подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщало ИА Регнум, 10 мая на территории Харьковской области зафиксировали рекордную по продолжительности воздушную тревогу начиная с февраля 2022 года. По данным украинского официального ресурса для оповещения населения, сирены включили в 09:03 мск. До позднего вечера Харьковская область продолжала находиться в «красной» зоне.

С 10 октября 2022 года Вооружённые силы России наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей контролируемой Киевом территории, где воздушную тревогу объявляют каждый день, и иногда по всей стране. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.