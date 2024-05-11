Москва, 11 мая, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) выведена из подчинения Министерства обороны РФ, следует из подписанного президентом России Владимиром Путиным указа о структуре федеральных органов власти.

Виталий Белоусов /РИА Новости

Так, согласно приложению к указу, в подчинении Министерства обороны остаётся только одно ведомство — Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству же находится в числе федеральных служб, подчинённых главе государства.

ФСВТС является органом исполнительной власти, который осуществляет функции по контролю и надзору в области военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами.