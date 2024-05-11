Тирасполь, 11 мая, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Бывший министр иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Владимир Ястребчак умер в возрасте 44 лет, сообщила 11 мая пресс-служба внешнеполитического ведомства ПМР.

Министерство иностранных дел ПМР Владимир Ястребчак

«Министерство иностранных дел Приднестровья выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Валерьевича Ястребчака в связи с его скоропостижным уходом из жизни», — говорится в некрологе.

Ястребчак многие годы жизни посвятил защите интересов Приднестровья на международной арене. Он прошёл профессиональный путь от рядового сотрудника МИД до руководителя ведомства, отметили в пресс-службе.

Глава Приднестровья Вадим Красносельский назвал Ястребчака патриотом и неравнодушным человеком, который обладал большим объёмом знаний, укреплял и развивал приднестровскую государственность.

«Его безвременный уход из жизни — невосполнимая потеря и наша общая боль», — говорится в сообщении на сайте главы республики.

Ястребчак родился 9 октября 1979 года в Тирасполе. С марта 2001 находился на дипломатической службе в МИД Приднестровья, занимал пост главы министерства с 28 ноября 2008 года по 17 января 2012 года.

Ранее Владимир Ястребчак заявлял ИА Регнум, что США продолжат использовать любую возможность для того, чтобы надавить на Москву, в том числе через конфликт между Молдавией и Приднестровьем.