Москва, 8 мая, 2024, 20:55 — ИА Регнум. Утверждение первого замдиректора Международного валютного фонда (МВФ) Гиты Гопинат о разделении мировой экономики на три блока, в которых два ориентируются на Китай и США, является крайним упрощением сложных процессов. Об этом 8 мая корреспонденту ИА Регнум заявил первый заместитель генерального директора Центра стратегических разработок Борис Копейкин.

World Economic Forum

Он отметил, что ограничения, особенно в области трансфера технологий и инвестиций в критически важные производства между США и Китаем, усиливаются и влияют на торговые потоки. Кроме многочисленных санкций, наложенных западными странами на Россию, Иран и Венесуэлу, существует множество других барьеров. Например, недавно Турция, фактически остановила торговлю с Израилем. Это негативно сказывается на динамике глобальной торговли и темпах мирового экономического роста.

«Однако взаимозависимость остаётся крайне высокой. По факту за первый квартал этого года на долю США, ЕС, Японии и Австралии с Южной Кореей пришлось более 40% прямого китайского экспорта, даже без учёта цепочек производств и поставок через третьи страны. Австралия, США, Япония, Тайвань и Южная Корея каждая экспортировали в Китай больше, чем Россия», — отметил эксперт.

По его словам, Мексика, отнесенная МВФ к неприсоединившимся странам, отправляет больше 75% своего экспорта в США и в прошлом году стала крупнейшим торговым партнёром Соединённых Штатов. Однако значительную часть своего импорта Мексика осуществляет из Китая.

Исследование МВФ, проведённое в прошлом году, показывало, что за период с 1990 по 2021 год торговля Китая с развитыми странами, то есть условным «американским» блоком, выросла более чем в 30 раз, в то время как торговля между развитыми странами — лишь в четыре раза. Поэтому, несмотря на последние негативные тенденции, до реального разделения на блоки ещё очень далеко, добавил Копейкин.

«С чем нельзя не согласиться в утверждениях МВФ, так это с тем, что в международных экономических отношениях необходимо соблюдать правовые рамки. Односторонние ограничения, вводимые некоторыми странами, явно выходят за эти рамки и наносят экономический ущерб как тем, против кого они направлены, так и тем, кто их вводит. Ярким примером является Германия, которая заметно пострадала от антироссийских санкций. После спада ВВП в прошлом году, судя по недавно вышедшей статистике, страна снова столкнулась со спадом промышленного производства», — отметил экономист.

Как передавало ИА Регнум, первый замдиректора Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат в Стэнфордском университете заявила, что геополитические разногласия привели к разделению мировой экономики на три блока, два из которых ориентируются на Китай и США.

Она отметила, что наряду со странами, которые объединились вокруг Китая и США, есть блок неприсоединившихся государств. Это в первую очередь Мексика и Вьетнам. По её словам, фрагментация мировой экономики нарастает. На фоне торговых споров сократилась доля Китая в американском импорте и доля США — в китайском. Из-за конфликта на Украине «рухнула» прямая торговля между Россией и западными странами.