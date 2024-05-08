Петропавловск-Камчатский, 8 мая, 2024, 18:56 — ИА Регнум. В морском порту Петропавловска-Камчатского произошёл сильный пожар, сообщила 8 мая пресс-служба МЧС России в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

«На территории морского вокзала горит строящийся ангар на 5 000 квадратных метрах», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что на месте работают 55 специалистов и 15 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

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Как передавало ИА Регнум, 4 мая сообщалось о сильном пожаре в Крыму. По данным МЧС, в селе Белоглинка загорелось одноэтажный склад на 1000 квадратных метров. На месте работали 60 специалистов и 14 единиц техники. О пострадавших не сообщалось.

В этот же день крупный пожар вспыхнул на северо-востоке Москвы. Огонь охватил кровлю строящегося жилого комплекса «Руставели». Сведения о пострадавших не поступали.