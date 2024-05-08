Бишкек, 8 мая, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Представители силовых структур Киргизии и Таджикистана провели встречу после перестрелки на границе. Об этом информирует погранслужба Киргизии.

Игорь Егоров / РИА Новости

Отмечается, что обе стороны договорились организовать работу на уровне местных органов власти после инцидента, а также активизировать разъяснительную работу на приграничных территориях.

Там уточнили, что стороны договорились продолжить реализацию задач по поддержанию «добрососедских и родственных отношений» между жителями приграничных районов двух стран.

Как передавало ИА Регнум, 7 мая между жителями Таджикистана и киргизскими пограничниками на границе двух стран произошла перестрелка.

Тогда уточнялось, что недалеко от населённого пункта Ак-Босого Лейлекского района Баткенской области (Киргизия) киргизский пограничный наряд заметил граждан Таджикистана — чабанов, пасших скот в 250–300 метрах от линии государственной границы.

Требования пограничников покинуть территорию Киргизии граждане Таджикистана проигнорировали. Более того, указывалось в сообщении погранслужбы, они начали закидывать камнями военнослужащих.

По предварительным данным, один из граждан Таджикистана во время инцидента получил ранение в ногу.

В сентябре того же года киргизская погранслужба сообщила о двух выстрелах со стороны Таджикистана вблизи границы. Обстановку на границе служба охарактеризовала как «напряжённую».