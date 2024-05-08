Липецк, 8 мая, 2024, 12:39 — ИА Регнум. В Липецкой области введён режим воздушной опасности, сообщил 8 мая глава региона Игорь Артамонов.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — написал он в Telegram-канале.

Артамонов призвал жителей региона следить за информацией об оперативной обстановке в официальных каналах правительства и МЧС.

Как передавало ИА Регнум, 8 мая жителей Белгородской области предупредили об угрозе атак с применением беспилотников со стороны Украины.

В Липецкой области 20 апреля обнаружили обломки двух летательных аппаратов. Обломки упали в безлюдной местности, пострадавших и разрушений нет. Системы обнаружения и подавления в регионе находятся в состоянии готовности.