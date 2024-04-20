Липецк, 20 апреля, 2024, 16:43 — ИА Регнум. В Липецкой области нашли обломки двух летательных аппаратов, сообщил 20 апреля губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале.

ТАСС/Николай Гынгазов

«В Хлевенском районе и Воловском округе обнаружены обломки двух летательных аппаратов», — сообщил он.

Предварительно, это метеозонды.

Обломки упали в безлюдной местности, поэтому пострадавших и разрушений нет, уточнил губернатор.

Он добавил, что системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.

Как сообщало ИА Регнум, на территории Липецкой области 20 апреля ввели режим воздушной опасности. В связи с этим губернатор области призвал жителей следить за информацией об оперативной обстановке в официальных каналах.

В Воловском округе в Липецкой области 16 апреля обезвредили обломки запущенного со стороны Украины метеозонда. В тот же день Министерство обороны сообщило об уничтожении силами войск ПВО украинского малоразмерного воздушного шара в небе над Курской областью.

Над Брянской областью силы ПВО сбили три украинских метеозонда 17 апреля. Губернатор Александр Богомаз заявил, что посредством этих зондов киевский режим пытался совершить террористическую атаку.

Военно-политический публицист Михаил Онуфриенко в беседе с ИА Регнум заявил, что запуская сотни метеозондов с боезарядами, украинские военные могут пытаться перегружать российские средства ПВО на отдельно взятых участках, чтобы затем наносить удары ракетами и беспилотниками.