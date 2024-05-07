Москва, 7 мая, 2024, 18:47 — ИА Регнум. Российский народ поддержал на выборах Владимира Путина, благодаря этому путь развития и укрепления нашего государства будет продолжен. Об этом заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя, который сегодня, 7 мая, принял участие в инаугурации президента России.

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль

«Весь народ страны поддержал нашего национального лидера на выборах, — отметил Руденя. — Мы продолжаем путь развития нашей страны, курс на укрепление экономического могущества, национальной безопасности. И, конечно, это гарантия стабильности и развития государства на ближайшие годы».

На церемонии инаугурации вместе с губернатором Тверской области регион представили члены Совета Федерации РФ Андрей Епишин и Людмила Скаковская, депутаты Государственной думы РФ Владимир Васильев, Сергей Веремеенко и Юлия Саранова и другие.

«Ваша безоговорочная победа на выборах стала возможной благодаря многомиллионной поддержке граждан, полностью разделяющих Ваши принципы, устремления и любовь к великой России, — отметил, поздравляя Владимира Путина, в своем телеграм-канале Игорь Руденя. — Пусть доверие граждан нашей огромной страны всегда остается Вашей надежной опорой!».

7 мая в Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца Владимир Путин принёс присягу и в пятый раз официально вступил в должность президента России. В своей речи на церемонии глава государства выразил уверенность, что Россия достойно пройдёт нынешний трудный, «рубежный» период своей истории и станет ещё сильнее.

Президент также поблагодарил жителей всех регионов страны и особенно тех, кто сейчас сражается за Отечество. Инаугурационную речь он завершил словами «Вместе победим!».