Старая Русса, Новгородская область, 7 мая, 2024, 15:54 — ИА Регнум. В Старой Руссе в Новгородской области двухлетняя девочка погибла после того, как на неё упало стекло, сброшенное девятилетним мальчиком с балкона. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

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Отмечается, что инцидент произошёл на улице Профсоюзная в Старой Руссе. По предварительной информации, двухлетняя Даша стояла возле своего дома, в то время как на неё упало стекло. Ребёнка госпитализировали в тяжёлом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, переломами костей черепа и ушибом мозга. Несмотря на усилия врачей, девочка скончалась в больнице.

После гибели девочки делом начали заниматься правоохранительные органы, которые выяснили, что стекло с пятого этажа намеренно сбросил девятилетний второклассник Алёша.

По данным «112», мальчик уже год стоит на учёте в полиции за причинение лёгкого вреда здоровью, а также на учёте у психиатра, к которому в результате случившегося его и отправили.

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля мужчина, находясь на втором этаже в здании вокзала, бросил вниз свою малолетнюю дочь. Затем он выбежал на перрон и направился в сторону остановочного пункта 229-й км, где упал под проходящий поезд.

В ноябре в Красноярском крае СК возбудил уголовное дело об убийстве 12-летнего мальчика. В преступлении заподозрили отчима. Но позже выяснилось, что преступником оказался одноклассник.

Убийство произошло 17 ноября. Погибший пришёл к однокласснику в дом, где мальчики поссорились. После оскорбительных слов погибшего в адрес матери хозяина дома тот убил одноклассника топором, а труп утопил в реке.