В Старой Руссе 9-летний мальчик скинул с балкона стекло и убил им девочку
Старая Русса, Новгородская область, 7 мая, 2024, 15:54 — ИА Регнум. В Старой Руссе в Новгородской области двухлетняя девочка погибла после того, как на неё упало стекло, сброшенное девятилетним мальчиком с балкона. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что инцидент произошёл на улице Профсоюзная в Старой Руссе. По предварительной информации, двухлетняя Даша стояла возле своего дома, в то время как на неё упало стекло. Ребёнка госпитализировали в тяжёлом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, переломами костей черепа и ушибом мозга. Несмотря на усилия врачей, девочка скончалась в больнице.
После гибели девочки делом начали заниматься правоохранительные органы, которые выяснили, что стекло с пятого этажа намеренно сбросил девятилетний второклассник Алёша.
По данным «112», мальчик уже год стоит на учёте в полиции за причинение лёгкого вреда здоровью, а также на учёте у психиатра, к которому в результате случившегося его и отправили.
Как передавало ИА Регнум, 28 апреля мужчина, находясь на втором этаже в здании вокзала, бросил вниз свою малолетнюю дочь. Затем он выбежал на перрон и направился в сторону остановочного пункта 229-й км, где упал под проходящий поезд.
В ноябре в Красноярском крае СК возбудил уголовное дело об убийстве 12-летнего мальчика. В преступлении заподозрили отчима. Но позже выяснилось, что преступником оказался одноклассник.
Убийство произошло 17 ноября. Погибший пришёл к однокласснику в дом, где мальчики поссорились. После оскорбительных слов погибшего в адрес матери хозяина дома тот убил одноклассника топором, а труп утопил в реке.