Эр-Рияд, 7 мая, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Фейковыми оказались кадры, якобы снятые на месте покушения на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда. Ранее они появились в соцсетях, сообщает 7 мая издание Sarah News.

State.gov

Пользователи социальной сети X распространили видеозаписи с горящим автомобилем, который, как утверждалось, вспыхнул после взрыва в колонне наследного принца. Его якобы пытались убить, но он выжил, хотя при взрыве были погибшие и раненые.

«После изучения видеоклипов было установлено, что они относятся к инциденту с возгоранием двух транспортных средств, которым занималась Гражданская оборона и который произошел 16 марта 2024 года», — говорится в сообщении.

Пострадавших в том ДТП не было, уточнило издание и попросило читателей не верить слухам и воздержаться от их распространения.

Турецкая газета Yeni Şafak отмечала, что попытка покушения была совершена в Джедде, за ней стоял один из саудовских принцев. Саудовские власти о покушении не сообщали, источники в руководстве страны опровергали эту информацию.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2022 года король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд назначил своего сына и наследника принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда премьер-министром, а второго сына принца Халида — министром обороны.