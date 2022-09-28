Эр-Рияд, 28 сентября, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд назначил своего сына и наследника принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда премьер-министром королевства, а второго сына принца Халида — министром обороны. Об этом королевском указе сообщает государственное информационное агентство SPA.

State.gov Мухаммед ибн Салман Аль Сауд

В результате перестановок еще один сын короля — принц Абдул-Азиз ибн Салман Аль Сауд остался на посту министра энергетики. Министр иностранных дел принц Фейсал ибн Фархан Аль Сауд, министр финансов Мухаммед аль-Джадан и министр инвестиций Халид аль-Фалих остаются на своих постах, говорится в указе.

Кронпринц получил повышение с поста министра обороны. В последнее время он был фактическим правителем Саудовской Аравии, крупнейшего в мире экспортера нефти и главного союзника США на Ближнем Востоке.

Его новая роль премьер-министра соответствует его предыдущим обязанностям, когда король поручал ему представлять королевство во время зарубежных визитов и председательствовать на саммитах, сказал саудовский чиновник.