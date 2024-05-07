Москва, 7 мая, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вошёл в Андреевский зал Большого Кремлёвского дворца, где примет присягу президента страны.

Kremlin.ru

Церемония инаугурация началась в 12:00 мск. На церемонии присутствуют члены правительства, депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации, представители религиозных конфессий, общественных организаций, доверенные лица президента, Герои России и другие почётные гости.

Инаугурация начнётся с принесения Владимиром Путиным присяги. Ему вручат Штандарт и Знак президента. Затем прозвучит речь главы государства, а завершится церемония артиллерийским салютом и парадом президентского полка.