Киев, 6 мая, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Учитель физкультуры в одной из школ Киева нецензурно обругал ученика из ЛНР, обозвал его «сепаром» и ударил шваброй, сообщает 6 мая издание «Страна. ua».

Кадр из видео

Ученик школы №37, переехавший в Киев с территории Луганской Народной Республики, снял на видео конфликт с учителем. В кадре педагог обвиняет подростка в том, что тот якобы куда-то поставил швабру и «измазал ручки». Школьник заявляет, что ничего такого не делал, но мужчина приказывает ему молчать.

«Я тебя по горбу сейчас. <…> Я тебя научу, как правильно. Не буду с тобой цацкаться», — закричал учитель.

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Мужчина также обозвал мальчика «сепарской гнидой». На вопрос ученика, нормальный ли он, учитель заявил, что нет, «не нормальный».

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Киеве в школе №81 сверстники избили 13-летнего ученика за то, что он якобы смотрел мультфильмы на русском языке. Мать пострадавшего рассказала, что школьника сильно ударили в пах, ему потребовалась операция. Отмечалось, что ребёнок несколько дней не рассказывал про травму, потому что его запугал помощник учителя.