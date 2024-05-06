Тамбов, 6 мая, 2024, 10:15 — ИА Регнум. Житель Тамбова, задержанный за подготовку теракта, работал на две украинские террористические организации. Видео с задержанным, давшим признательные показания, распространила 6 мая ФСБ России.

Кадр из видео

Мужчина признался, что летом 2023 года стал посещать сайты украинских организаций «Русский добровольческий корпус» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Легион свобода России» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Вступил в переписку с представителем украинских спецслужб, который склонял совершить диверсионно-террористические акты на территории России», — сказал задержанный.

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В марте мужчине предложили устроить взрывы у здания Тамбовского областного суда и арбитражного суда. В момент подготовки к теракту он был задержан.

Как сообщало ИА Регнум, житель Тамбова 1980 года рождения попытался заложить две самодельные бомбы в строительный мусор неподалёку от здания железнодорожного вокзала. Его заметили сотрудники «Российских железных дорог» во время обхода территории. Задержали мужчину сотрудники охраны, на место прибыли оперативники ФСБ России.