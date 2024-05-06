Тамбов, 6 мая, 2024, 09:49 — ИА Регнум. Жителя Тамбова задержали за подготовку теракта у зданий областного и арбитражного судов. Он действовал по заданию спецслужб Украины, сообщили 6 мая журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Кадр из видео

Противоправную деятельность российского гражданина 1980 года рождения помогли пресечь сотрудники «Российских железных дорог». При обходе территории возле железнодорожного вокзала они обратили внимание на подозрительного мужчину, который прятал какие-то предметы в строительный мусор.

«При осмотре одной из заброшенных построек под строительным мусором были обнаружены два самодельно изготовленных взрывных устройства, которые были обезврежены», — говорится в сообщении.

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После задержания мужчина признался, что в июле 2023 года его завербовали украинские спецслужбы. Ему поручили осуществлять диверсии и теракты на территории России.

Как сообщало ИА Регнум, ранее ФСБ показала видео с ликвидированным в Ленинградской области агентом военной разведки Украины, планировавшим теракты в России. На кадрах видно, как мужчина подбежал к сооружению, расположенному неподалеку от лесополосы. После этого туда подошли три силовика. При задержании украинский агент оказал вооружённое сопротивление, после чего его ликвидировали.