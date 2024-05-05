Москва, 5 мая, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Выдающийся российский режиссёр, художник-мультипликатор, заслуженный работник культуры России Александр Горленко скончался на 79-м году жизни, сообщил 5 мая в Telegram-канале «Музей Победы».

Telegram-канал Музея Победы

«Александр Михайлович всегда с радостью делился своим бесценным опытом с молодыми, начинающими мультипликаторами. Он дал дорогу в жизнь многим ныне известным современным аниматорам», — сообщили в музее.

При его участие создали мультфильмы «Дом, который построил Джек» (1976 год), «Сказка о попе и работнике его Балде» (1973 год), «Халиф-аист» (1981 год), «Кошка, которая гуляла сама по себе» (1988 год), «Новые бременские» (2000 год) и многие другие.

Режиссёр способствовал сохранению традиций известных анимационных студий, в частности студии «Союзмульфильм».

Александр Горленко родился 21 ноября 1944 года в Красноярске. С 1969 по 1970 год проработал художником на студии «Союзмультфильм». В 1972 году окончил Высшие режиссёрские курсы во ВГИКе. С 1972 по 1980 год работал художником-мультипликатором.

В 1980-м стал режиссёром. Дебютировал в детском киноальманахе «Веселая карусель», где снял два сюжета — «Про черепаху» и «Что случилось с крокодилом?».

С середины 1990-х годов Горленко занимался педагогикой. Преподавал анимацию школьникам — воспитанникам Московского кинолицея. Многие из его учеников поступили во ВГИК, где режиссёр руководил кафедрой компьютерной графики и анимации. С 1995 года он стал руководителем мастерской компьютерной графики и анимации ВГИКа.

В последнее время Горленко входил в Творческий совет музыкального проекта «Музей Победы» «Главные детские песни».