США, 5 мая, 2024, 15:33 — ИА Регнум. В США в возрасте 85 лет умер пилот Дик Рутан, совершивший первый кругосветный полёт без посадок, сообщило 5 мая агентство The Associated Press.

Jake Schoellkopf/AP/TASS Пилот Дик Рутан

Он умер в больнице в городе Кер-д’Ален в штате Айдахо после тяжёлой лёгочной инфекции. Его брат Берт Рутан рассказал, что Дик «играл самолётом, как кто-то играет на рояле».

В 1986 году Рутан вместе со вторым пилотом Джиной Йегер совершили первый кругосветный перелёт без остановок и дозаправок на самолёте «Вояджер», который построил Берт.

Полёт начался 14 декабря и продолжался девять дней и три минуты. Братьев Рутан и Йегер наградили медалью от президента Рональда Рейгана.